上海2016年進口車輛37.6萬輛 居全中國榜首

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中國新聞網13日報導，上海2016年共進口車輛15830批，37.6萬輛，為全中國第一；其中，獲CCC認證（強制性產品認證制度）的車輛合格率達到95％以上。

先前，為服務上海汽車貿易新業態發展，中國國家認證認可監督管理委員會，在上海自貿區率先試點平行進口汽車CCC認證制度改革，並為上海外高橋汽車交易市場有限公司頒發了中國首張平行進口汽車CCC認證證書。

據上海出入境檢驗檢疫局13日表示，自汽車產品實施CCC認證制度以來，有效提升了中國汽車產品品質，維護了人民群眾身體健康和公共安全。

(工商)