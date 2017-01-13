河南H7N9流感病患 1死

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中國大陸河南省衛生和計畫生育委員會今天公布，河南省永城市一男子確診感染H7N9病毒，已不治身亡。

中新社報導，據通報，張姓患者36歲，男，有高血壓病史，長期在浙江省從事烤鴨製賣。2016年12月25日左右發熱咳嗽，2017年1月2日返回永城市，1月4日至相鄰的江蘇省徐州市就診，11日經搶救無效死亡。

江蘇省徐州市疾病預防控制中心1月10日對病人標本進行檢測和複核，結果為H7N9陽性。

河南省衛計委表示，永城市衛生計生部門在省級專家組指導下進行疫情防控後續工作，對排查發現的16名密切接觸者進行醫學隔離觀察，目前未發現有發熱等異常症狀者。

專家建議，臨近春節，禽類市場交易日漸活躍，公眾應避免接觸病死禽類，盡量避免直接接觸活禽類、鳥類或禽類糞便。1060113

(中央社)