泰國會同意泰王修憲 年底大選恐延明年
泰國獲軍政府支持的國會，今天壓倒性通過依照新泰王辦公室的提議進行修憲，這可能使原訂年底舉行的大選延後。
這部獲軍方支持的憲法，是泰國軍政府計畫舉行大選，以還政於民大計的重要部分。
新憲在11月送交泰王批准，原本預計2月初頒布。
泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）10日表示，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）辦公室要求對憲法草案中有關王室權力的部分做數處修改。這是泰國國王罕見干政之舉。
為了修改新憲，泰國過渡時期國會國民議會必須先修改臨時憲法。
根據今天播出的投票過程，在231名議員中，228人投下贊成票，3人棄權。
國會也通過，允許國王出國時無需指派攝政王。
國民議會議員頌德（Somjet Boonthanom）表示，大選現在可能變成明年舉行。
頌德告訴記者：「大選將在憲法獲批准15個月後舉行。」
政府必須先進行修憲。頌德說，國王接著有90天時間批准修改後的新憲。
他表示：「根據流程，大選最快將於明年中舉行。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060113
(中央社)
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