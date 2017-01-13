告別纏訟有效上訴 司法院開會研討修法
司法院今天表示，昨天召開「刑事上訴審制度改造諮詢會議」，邀請審、檢、辯、學及相關團體代表，就現行上訴制度所衍生的問題及未來改革的方向共同討論研商，以凝聚修法共識。
司法院指出，司法正義的實現，繫於公平而有效能的訴訟制度，而司法效能的發揮，則非合理、有效運用有限之司法資源，無以為功；為建構妥速富有效率、嚴謹富有公義的刑事訴訟制度，司法院昨天召開「刑事上訴審制度改造諮詢會議」，由副祕書長林勤純主持，邀請審、檢、辯、學及相關團體代表，就現行上訴制度所衍生之問題及未來改革之方向共同討論研商，以凝聚修法共識。
民國88年全國司法改革會議關於金字塔型刑事訴訟架構的改革結論，就強化第一審之事實審功能部分，已趨落實，惟二、三審訴訟制度的改造步伐則未能配合推進，案件於二、三審間往返纏訟多年，仍有所聞，值此社會對司法改革期望甚殷之際，刑事上訴制度的變革尤見迫切。
由於上訴制度的改造牽涉層面複雜，為收廣泛諮詢、集中討論之效，這次諮詢會議預計分階段進行。
昨天會議討論主題聚焦於第二審訴訟制度的改造，並以司法院刑事訴訟法研究修正委員會於103年間研擬之修正草案為討論基礎，針對該草案在第二審採行「事後審兼續審制」理念下所設計的上訴事由、審理程序、上訴有理由時的判決類型等相關規定，是否契合上開理念及現行訴訟實務的需要等議題，進行廣泛而又深入的討論。
各界代表基於不同視角所提供的寶貴意見，可作為日後設計上訴審訴訟制度的重要參考，司法院也將持續秉持改革應符合國情的理念，穩健落實金字塔型刑事訴訟架構的改革目標。1060113
(中央社)
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