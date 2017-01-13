台駐奈代表處遭摘牌 國台辦彈一中舊調
針對奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名」，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，「一中」原則具「不容置疑的法理基礎」，國際社會普遍奉行「一中」政策是大勢所趨。
大陸國務院台灣事務辦公室下午發布新聞稿，馬曉光回應媒體提問說，大陸外交部已就奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名、遷出首都、削權減人」表明陸方的立場。
馬曉光表示：「『一個中國』原則具有不容置疑的歷史事實和法理基礎。國際社會普遍奉行『一個中國』政策是大勢所趨。在國際上搞『兩個中國』、『一中一台』、『台灣獨立』是註定沒有出路的。」
大陸外交部發言人陸慷12日在例行記者會表示，奈及利亞政府此舉徹底解決影響大陸與奈及利亞政治互信的「歷史遺留問題」，排除干擾兩國關係健康發展的政治障礙。
中華民國外交部發言人王珮玲12日說，中華民國和奈及利亞從未建立外交關係，奈國政府卻配合中國大陸舉行記者會，宣稱基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，並終止與台灣的外交關係，企圖混淆國際視聽。
行政院大陸委員會指出，中國大陸持續在國際間操作「一中」原則，以零和思維打壓台灣國際空間，傷害台灣人民感情，對兩岸關係造成極為負面的影響，「我們對此種無理挑釁的作為表達強烈的不滿」。
陸委會呼籲陸方客觀務實看待兩岸現狀，尊重中華民國是主權國家的事實；兩岸應務實溝通，才能真正化解分歧。1060113
(中央社)
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