義大世界星級飯店 推出五星級外帶年菜
春節圍爐，愈來愈多人選擇到飯店或訂購年菜，方便省事；義大五星級皇家酒店與義大天悅飯店今年搶攻小家庭飯店圍爐宴，推出五星級年菜外帶；皇家與家樂福合作，可到家樂福訂皇家年菜，再宅配到家，10人份8道菜加黑糖年糕9999元，1萬元有找；天悅則可自由搭配菜色，但必須由民眾自行到飯店取菜。
義大皇家酒店精選年菜外帶套餐，由擁有40多年中餐經驗的師傅袁東海精心設計，推出10人份年菜組合，有超人氣招牌「福州一品佛跳牆」，特選全雞、子排、烏參、干貝、豬腳等食材入菜，長時間熬煮，讓湯頭更鮮甜甘醇。
另「鹿野茶皇雞」是師傅特選台東鹿野雞，以自製滷水醃製，再用上等香片茶葉煙燻，雞肉爽口不油膩；皇家年菜可單點也能整套訂購，除冷藏宅配到家外，也可選擇到楠梓及鼎山兩家家樂福取熱食。
天悅飯店年菜選購則採單品自由配，媒體評比物超所值的綜合拼盤，1份800元，就可遍嚐烏魚子、醉雞、冰卷等好料，過年經典必嚐盅湯燉品類則有3款，價位960元至3600元，選擇更自由。
年菜開放訂購至1月25日止，20日前預訂享有95折優惠。
(中時)
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