英鎊疲軟 陸客大量湧入
英國脫歐之後，英鎊疲軟，加上對遊客簡化簽證系統，陸客因而愛上英國；日前在倫敦舉行的大陸旅遊業會議，公佈的最新資料顯示，2017年1月，大陸飛往英國航班的定位數比2016年同期上升81%，尤其集中在大年初一（1月28日）前的1周。此外，2017年前3個月的由飛往英國的陸客訂位數，也比去年同期上升43%，但更讓英國觀光業者開心的是陸客在倫敦的消費總額，是陸客在歐洲消費的2倍。
陸客相中英磅貶值，酒店、機票和購物便宜的利多，去年第4季前往英國旅遊的人數快速增多。資料顯示，去年耶誕節，倫敦的餐館和酒吧因為陸客增多，得到「耶誕節大豐收」，例如萊斯特廣場Hippodrome賭場的負責人表示，耶誕節到新年元旦的一周假期內，創下該賭場史上最繁忙的記錄，來客數首達38000人。
英國旅遊業負責人表示，因為陸客的青睞，英國在2016年有個豐收的結束，2017年又有好的開始，預估2017年英國旅遊業將可能創下新紀錄。
(旺報)
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