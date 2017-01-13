機捷通車 台北車站成大迷宮？台鐵：將改進

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機捷通車 台北車站成了更大迷宮。（中時資料照／黃逸涵攝）

媒體報導機場捷運通車後，台北車站將成更大迷宮，民眾使用恐會產生困擾。

台鐵局表示，為了因應機捷加入營運，提供台北車站地下一樓西側停車場旁，設置通往機捷A1站ㄇ型地下連通道。其中現有燈箱指標總共更新改善了86面，特別加註機場捷運紫色符碼標示。另在ㄇ形迴廊處增設貼壁式引導標誌、燈箱式資訊圖、資訊看版以及地貼等64面，將可提供旅客完善之嚮導標示。

台鐵說，未來將依啟用後使用旅客之反應，適時予以檢討調整相關配置及設施。

(中時)