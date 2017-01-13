萬海捐贈船用配件 獲台南海事頒發感謝狀

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萬海捐贈船用配件，現場由萬海資深協理林炯炘（右）代表受獎。圖：萬海提供

萬海航運今(13)日下午受邀參訪國立臺南高級海事水產職業學校，校長黃耀寬親自頒發感謝狀感謝萬海航運捐贈船用主機及發電機相關配件予學校輪機科教學使用，現場由萬海資深協理林炯炘代表受獎。

萬海表示，公司長期以來注重人才培育，得知台南海事甫於去年成立輪機科，為使學生享有良好的教學資源與提升航海實習品質，因此捐贈船用配件及手工具防護設備，協助學校培養航運人才並與產業接軌。

(工商)