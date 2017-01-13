才說3年後結婚 余祥銓慘遭企業家女友分手
余祥銓日前才帶著28歲企業家女友出席外婆追思會，當時他還撂下豪語，希望3年後能結婚，誰知今(13日)就被老爸余天爆料兩人分手，原因是余祥銓與女友在車上吵架，女友被氣到跳車走人。
余祥銓傳出和28歲企業家女友分手，余天今天在《王牌雙響炮》攝影棚內提到兒子分手原因：「兩個人吵架，他女友正在開車，氣到把他丟在車上，自己跳下車，祥銓是說女友太碎念了，他說生命中不想要有兩個李亞萍。」余天自嘲說：「你看我都跟李亞萍在一起40多年了，還不是活得很好，我還在。」勸兒子不要怕女友碎念。但余祥銓則稱是老爸在亂說，稱兩人沒吵架，只是從戀人回到朋友位置。
其實余祥銓對這段戀情呵護備至，先前與女友一同出席外婆追思會，還低調不讓女友曝光，怕這段戀情見光死，更透露父母都對女友很滿意，也流露出想婚念頭，表示自己會努力拚事業，希望在35歲、也就是3年後結婚。
(中時電子報)
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