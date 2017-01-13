鄭州高架橋倒塌 1死8傷

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中國大陸河南省鄭州市昨晚發生一條高架橋在施工期間倒塌，壓毀一輛巴士，造成1人死亡，8人受傷，其中2人傷勢嚴重。

星島日報報導，事發地段位於鄭州市區的沙口路南向東轉彎匝道，在舊橋拆除工程時，支架突然坍塌，支架與舊橋一起倒塌。

由於高架封閉施工，這處路段只留下一條車道通行。事發時，路經此處的一輛巴士車頭遭受撞擊損壞。

目前事故原因仍在調查當中。事故已造成1人死亡，8人受傷，其中2人傷勢嚴重，正在急救。1060113

(中央社)