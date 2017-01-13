張錫銘侄子成立堂口搶地盤 台南被逮

20歲張姓男子打著是槍擊要犯「小黑」張錫銘侄子的名號，在台南市白河區成立堂口，糾眾搶地盤，旗下成員還有未成年學生，警方今天攻堅逮捕10人送辦。

台南市刑大偵七隊指出，年紀輕輕的張男，已有多項前科，是張錫銘（服刑中）弟弟的兒子，打著張錫銘侄子的名號，在白河區成立堂口，吸收東山區子弟作為堂口成員，其中不乏學生、中輟生及未成年少年。

張男去年開始搶地盤，糾眾鬧事，不只把人押到偏僻場所毆打，還和新營區廟宇轎班在臉書上互嗆，率人闖進轎班砸損及打人，更因細故開槍報復，犯案至少10多起。

警方今天凌晨兵分12路攻堅，前往新營、學甲、白河、新化等地，逮捕張男等6名成人及4名未成年少年，起出空氣槍2把、球棒鐵棍11枝、短刀1把及K他命，依法送辦。1060113

(中央社)