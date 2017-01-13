苗警送1元媽祖福袋 防詐騙保平安
苗栗縣頭份警分局為落實推動「防詐騙、防竊盜」等勤務，特別在農曆春節前夕商請永貞宮製作「媽祖開運金幣福袋」2000個，今天進行祈福過爐儀式後，將於明天對外發送。
頭份分局指出，媽祖開運金幣福袋內裝有金雞小卡片，上頭附上新台幣1元硬幣，外袋還貼有媽祖圖樣，金黃色搭配大紅福袋，不但看起來十分喜氣，更貼心的寫下防詐騙宣導資訊。
頭份分局長林振明率領多名員警會同永貞宮主任委員張愛炫，還特別前往宮廟大殿，為福袋進行祈福過爐儀式，預計於14日上午9時以及下午2時30分，分別在竹南李科永圖書館前和南庄遊客中心前廣場免費發送。
頭份分局指出，除了福袋發送外，還商請分局的書法達人勤務中心主任林明宏現場揮毫書寫春聯，贈送給民眾；林振明表示，今年春安工作將以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為主軸，希望大家都能愉快過新年。1060113
(中央社)
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