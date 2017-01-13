高捷轉虧為盈 105年提前達標
高捷公司今天說，經過8年戮力經營，去年大有進帳，拚出真盈餘，也讓預計民國106年達成轉虧為盈的財務目標，提前於105年達成。
高捷說，8年前平均日運量從一開始通車11萬人次，至105年已到17.2萬人次，在多角化經營及同仁齊心努力下，105年度自結總體綜合損益為盈餘新台幣7400萬元，確實數字仍須經會計師查核完竣並送董事會通過為主。
高捷指出，105年轉虧為盈的關鍵源自運量、多角化經營及附屬事業。多卡通全匣門服務開通、南機廠大魯閣草衙道開幕、品牌行銷活動到位及觀光活動推廣，成功帶來運量；高鐵、輕軌、公共腳踏車相關服務案件及三大機廠土地開發案等綜合成效，讓105年總體綜合損益為盈餘達到7400萬元。
高捷表示，展望106年營運目標，高捷公司將加速開發北機廠及大寮機廠並持續推出優質運輸及行銷活動，吸引民眾樂於且習慣使用高捷從事日常活動，除擴大運量利基市場，更積極尋求委託營運業務或異業合作等契機，讓高捷成為高雄市民值得信賴的指標企業。1060113
(中央社)
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