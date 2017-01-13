萬能細胞製迷你腸 日團隊首度完成
日本國立成育醫療研究中心首度成功地以萬能細胞的人體胚胎幹細胞（ES細胞）、誘導多功能幹細胞（iPS細胞）製作類似小腸的迷你腸子，且具有同活體腸子功能，創全球首例。
研究團隊利用人體胚胎幹細胞（ES細胞）、誘導多功能幹細胞（iPS細胞）在實驗管內製造出類似小腸的迷你腸子，這具有吸收營養等功能，能反覆地伸縮，具有腸道的收縮、舒張特性。這項研發成果，可能有助於研發先天性小腸疾病、潰瘍性大腸炎等罕見疾病的療法。
這項研究也獲得大日本印刷公司、東北大學的協助。研究成果發表於12日的美國臨床研究學會雜誌電子版。
小腸具有將營養、藥物的成分吸收到人體內、分泌酵素的作用，構造複雜，要重現具有與活體同樣特性的腸道，相當困難。
研究團隊在培養法方面下了一番工夫。將培養器皿的底部以微細加工技術製出小小的凹凸，再置入人體胚胎幹細胞。然後加入3種特殊的蛋白質加以培養。後來細胞聚集，形成氣球狀的迷你腸子。
這迷你腸子大小約1至2公分，具有複雜的立體構造，可收縮、膨脹。如果施以便秘或腹瀉藥物，會出現動作活絡化或收縮的反應。迷你腸也能以誘導多功能幹細胞（iPS細胞）製造，但以製成效率、組織的成熟度來看，以人體胚胎幹細胞製造的迷你腸比較好。1060113
(中央社)
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