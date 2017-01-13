SBL》李恩重披台銀戰袍 陳順詳也告復出
9日才被富邦勇士釋出的李恩，13日隨即改穿台銀球衣出戰前東家新北裕隆，不過比起對上裕隆，李恩更期望15日與富邦比賽，「我多希望今天就跟富邦打，而不是3連戰第3場才碰上！」台銀主將陳順詳也於13日宣告傷癒復出。
其實李恩跟台銀總教練許智超緣分很深，他在2013年夏天首次來台打球，就在許智超領軍的達欣打觀護盃，那也是李恩生涯首次造訪亞洲，但他第11季選擇加盟台銀，第13季則打裕隆，本季替富邦打了20場後，再回台銀打球。
當前李恩最遺憾的是，本季只能再跟富邦打2場比賽，儘管他用中文說出「沒關係」，卻從他的眼神當中，充分感受到他很想棒打老東家的心情，「富邦那邊太多好手了，我從沒在乎自己出手幾次，但在那邊平均只投11球，確實有點少。」
李恩強調，自己只是很喜歡打球，所以兩年前到中國CBA打球，他很不能理解為何有些中國本土球員看來不太想打的樣子，如今重回台銀效力，又剛好碰上陳順詳傷癒復出，李恩說：「我喜歡順詳，他是個經驗很好的球員。」
原本賽前台銀球迷還在保密，直到媒體不斷逼問，才確定陳順詳本季的首次上場，阿詳說：「其實我跟球隊練球有段時間了，也沒特別挑在今天復出，只是球隊最近戰績吃緊，在跟超哥討論過後，才會決定今天上場。」原本他預計農曆年後復出。
陳順詳是在去年3月底接受左膝軟骨手術，等於歷經長達快9個月的辛苦復健，總算迎來本季首次上場，也讓他正式成為「14朝元老(14個球季都有出賽紀錄)」，今天是否上場時間受限？阿詳說：「我也不知道，大概不會太久吧。」
(中時電子報)
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