離職員工指控食品工廠 衛生局帶回化驗釐清

新北市衛生局獲報今下午4時許派員前往工廠抽查。（葉書宏攝）

新北市衛生局獲報今下午4時許派員前往工廠抽查。（葉書宏攝）

新北市衛生局獲報今下午4時許派員前往工廠抽查。（葉書宏攝）

新北市衛生局獲報今下午4時許派員前往工廠抽查。（葉書宏攝）

新北市中和區中山路某食品工廠離職員工在臉書「爆料公社」指控，公司將機械用油塗抹在包子、小籠包、豆沙包、芋泥包等，防止沾黏。業者今出面回應，麵團主要是添加水，該油為食用型的礦物油，主要是用來潤滑機器，業者亦拿出SGS檢驗報告，該油可用於食物。

離職員工指控，公司將機械用油塗抹在包子、小籠包、豆沙包、芋泥包等，防止沾黏，機械油的油桶上已有標示非動物性油品，正確應該用食用沙拉油，禁止用於食品添加物，已有通報食安1919專線，至今未有下文；另外，工廠內具有高度粉塵，卻沒有一個滅火器及緊急照明燈，不曉得安檢怎麼通過。

業者回應，該油品為食用型的礦物油，經由SGS檢驗，金屬檢測為零，且該油品可用於食物上，該名爆料員工到職不久，不了解實際情況才會烏龍爆料；且食用型的礦物油主要是用於保養潤滑機器，並非直接用於食物上。

新北市衛生局獲報今下午4時許派員前往工廠抽查，業者立即將大門關閉，衛生局人員將抽樣帶回化驗釐清。據了解，該工廠經營多年，不少周圍民眾老顧客都會特地前往，一名婦人特地前來購買卻撲空，她表示，「買了好多年了，昨天來買忘記帶錢，還是工廠員工先借錢給她，特地要來還錢的。」

(中時)