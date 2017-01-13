台南大同路二段火警 五棟透天厝三樓皆遭祝融

台南市南區大同路二段傍晚發生火警，警消到場時，連五棟民宅三樓皆冒出火苗。（程炳璋攝）

台南市南區大同路二段704巷13日傍晚4時許發生火警，火勢橫向延燒5棟透天厝的三樓，因五棟三樓皆是鐵皮搭蓋，很快遭火舌吞噬全毀，警消約傍晚5時控制火勢，幸好無人傷亡。

台南市南區大同路二段巷弄內五棟民宅13日傳出火警，有民眾聞到不尋常的煙味報案，警方趕到現場，看見從78號至86號五棟緊鄰民宅的三樓皆已冒出火舌，84號民宅更是一片火海。

「失火啦，快走快走！」火警現場一度傳出有老翁受困，警消展開搶救，直到撲滅火勢，才發現傳出可能受困的老翁，已被外勞背出公園散步，逃過一劫。其餘住戶民眾則早一步逃出屋外脫困。

警消在傍晚5時控制火勢，幸好無人傷亡，但延燒連五棟的火勢，已引起附近鄰居一陣虛驚，台南市消防局火調課作起火原因調查，初步發現延燒的五棟民宅的三樓其中有佛堂，因為都是鐵皮搭蓋，火勢延燒迅速，真正起火原因尚待進一步釐清中。

過年期間台南市火警發生頻仍，消防局呼籲民眾小心電器、火燭與煮食不慎等火警好發原因，避免祝融造訪。

(中時)