余天驚爆 余祥銓和企業家女友分手了

余天(左)和侯怡君今天進棚錄影。(民視提供)

余祥銓傳出和28歲企業家女友分手，余天今天在《王牌雙響炮》攝影棚內提到兒子分手原因：「兩個人吵架，他女友正在開車，氣到把他丟在車上，自己跳下車，祥銓是說女友太碎念了，他說生命中不想要有兩個李亞萍。」余天自嘲說：「你看我都跟李亞萍在一起40多年了，還不是活得很好，我還在。」勸兒子不要怕女友碎念。

(中時)