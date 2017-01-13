尼國摘牌 陸學者：將有骨牌效應

北京大學中國戰略研究中心副主任楊潤東認為，台灣駐奈及利亞代表處被摘牌，將有骨牌效應。(陳君碩攝)

中華民國駐奈及利亞代表處遭摘牌，大陸學者指出，這是奈及利亞對中國在一中原則上的承諾，未來還會有其他與台有邦交的國家仿效，陸學者稱，最近發生的聖多美國與台斷交，到尼國翻臉，是骨牌效應，「僅僅是個開始」。

北京大學中國戰略研究中心副主任楊潤東受訪指出，奈及利亞為了兌現總統布哈里在中國做的承諾，以解決影響兩國政治互信的障礙，因此同意摘牌更名，他認為這是「多米諾骨牌效應」的延伸，還會有與台建交的國家仿效。

楊潤東認為，蔡政府拒不承認九二共識、兩岸一中，前面將是雷區，外交、經濟寸步難行，最近發生的聖多美斷交，尼國代表處摘牌，僅僅是個開始！

日前大陸遼寧艦在台海附近巡航，有報導稱台國防部將領稱已做好「殲滅敵軍」的準備，楊潤東指出，這是「蚍蜉撼樹」，他認為不論台軍是否有達到「一舉殲敵」的能力，僅憑把解放軍當做「敵軍」就已經構成了對大陸的無端嚴重挑釁。他指出，多年來，大陸念在兩岸同是中國人，始終不忘臺灣2300萬人民福祉，無論大陸台辦還是國防部發言人對媒體發言時，從不稱台軍爲敵軍，更很少說殲敵一詞。

楊潤東表示，大陸珍惜兩岸來之不易的和平，故而才一再對蔡政府給予機會，展現善意，希望蔡政府能回頭是岸。

(旺報)