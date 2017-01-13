16歲骨肉瘤喜憨鬥士 周大觀頒助學金

喜憨兒侯璟豪被診斷罹患骨肉瘤，經開刀、化療無效，目前住在屏東基督教醫院安寧病房，今天是侯璟豪16歲生日，周大觀文教基金會頒發抗癌圓夢助學金。

侯璟豪3歲確診唐氏症、聽力等多種障礙，從小出入醫院接受復健、物理、語言等治療，成長過程中，歷經被迫轉校、老師不友善等困境，父母沒有放棄他，讓他學打擊樂、桌球、黏土，侯璟豪很爭氣，曾多次獲全國心智障礙親子運動會桌球金牌，也多次繪畫奪獎，小學畢業時獲縣長獎表揚。

前年，他的左側頭部出現硬幣大硬塊，確診為骨肉瘤，接受幾次化療後，醫生宣告治療失敗，去年10月起，腫瘤慢慢變大，多數的時間只能躺著，醫生宣告可能只有2個月的生命，目前接受屏基的居家安寧照護。

今天是侯璟豪16歲生日，屏基為他舉辦慶生會，周大觀文教基金會創辦人周進華到場頒發「周大觀抗癌圓夢助學金」新台幣2萬元，副縣長吳麗雪、屏基副院長范思善也送上禮物與祝福，在周大觀全球熱愛生命獎章得主多障藝人許育瑋的笛聲中，大家合唱生日快樂歌，侯璟豪跟著音樂打拍子，直說「很開心」。1060113

(中央社)