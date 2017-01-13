要開幕了！周日快來泗林綠色隧道看花海

泗林綠色隧道活力專區將開幕，里民邀請大家一起來玩。(謝佳潾攝)

開花了！屏東縣潮州鎮泗林里為推廣農村再生計畫，在擁有綠色隧道美名的健走步道旁增設8分地活力專區種植花卉，盼在春節時花海綻放吸引更多人潮前來；里長李振武說，15日將舉行盛大開幕儀式，屆時將有多國表演者演出，歡迎大家一起來玩。

位在泗林里、別名「綠色隧道」的泗林健走步道，全長1.2公里，由小葉欖仁林蔭形成，是近年最夯遊憩景點之一，李振武因應潮流趨勢，將農業與觀光做結合，在步道後段增設活力專區種植花卉，打造綠色隧道另個亮點。

活力專區日前已經種下向日葵、大波斯菊、黃色波斯菊及百慕達草，近日陸續開花，預計春節時會花海盛開，為綠色隧道增添不同色彩，而本周日將盛大舉行開園典禮，在無償提供土地種植的潮榮聯合診所院長梁應鐘的牽引下，屆時將有美、日、法、巴西等多國交換生、表演者前來演出。

李振武說，園區開幕後，預計每個禮拜都會安排街頭藝人進駐專區表演，同時也有在地特色農產品販賣，成為另類鄉村市集，盼園區能為潮州帶來不一樣的觀光新風貌。

(中時)