要求漁船避開沖之鳥 政院：馬政府也這樣

漁業署廣播請台灣漁民暫離沖之鳥海域，行政院發言人徐國勇今（13）日表示，是保護台灣漁民，馬政府也是這樣做的，請漁業電台告知先行避開。並強調馬政府任內僅一次派艦護漁，新政府卻已多次前往護漁，不需要口水戰。

國民黨立委江啟臣日前接獲民眾陳情，指沖之鳥礁周邊作業的漁船，收聽到電台廣播，告知漁民「日本將派公務船於沖之鳥海域巡護，於該海域請提高警覺，如得知日方公務船應先行避開，避免造成無謂的損失」，並說過去馬政府遇到這樣的情況，都會主動派艦護漁。

根據中央社報導，行政院發言人徐國勇今日下午出面回應，台灣認為沖之鳥海域是公海，但日本主張是專屬經濟海域，各自有立場，漁業署為保護漁民避免因日方執法權益受損，所以在護漁船艦來不及趕到前，先依往年慣例，請漁業電台告知先行避開，包括馬政府也是這樣做的。

他說明，採用廣播先行避開行之有年，歷任政府都是要保護漁民。徐國勇並強調，馬政府任內是在去年5月1日才第一次派艦至沖之鳥海域護漁，在此之前從未派艦去沖之鳥保護漁民。徐國勇說，5月20日新政府上台後，在六、七、八月都陸續有派艦前往沖之鳥。

至於沖之鳥海域爭議，徐國勇表示，關於法律地位產生爭議希望與日方協商解決。

(中時電子報)