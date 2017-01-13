神助救災！蘆洲箕穎宮捐300萬隊救護車

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蘆洲箕穎宮為弘揚土地公愛護百姓精神，今天上午特別捐贈1輛市值300萬元的新式救護車給蘆洲消防分隊。（譚宇哲翻攝）

新北市蘆洲區箕穎宮為弘揚土地公愛護百姓精神，今天上午特別捐贈1輛新式救護車給蘆洲消防分隊，以協助提升緊急救護品質及效能，盼未來消防救災「如有神助」，提供20多萬蘆洲民眾更好的救護品質。

箕穎宮主任委員林有漂表示，箕穎宮位在蘆洲市永平公園旁，原為蘆洲鄉正義村的庄頭廟宇，主祀神明為福德正神，至今已有百餘年歷史。箕穎宮有感近年緊急救護需求量日增，自103年起即積極推動募款，籌備捐贈事宜。

此次捐贈之高頂救護車，市價約300萬元，內部配置最新型之救護器材，含自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板、數位無線電組及行車紀錄器等。

新北市消防局表示，感謝箕穎宮捐贈新型救護車，將有助提升整體緊急救護效能，更加保障居民的生命財產安全。

(中時)