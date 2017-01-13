新埤鄉首件鄉代主席罷免案 9票通過了
屏東新埤鄉代表主席曾金寶，日前疑因刪減預算引發爭議，在11名鄉代中遭到9人連署罷免，今天鄉代會召開臨時會進行投票，9票通過罷免門檻，曾金寶成了鄉內首位遭罷免成功的鄉代主席；他並未現身投票現場，但私下表示問心無愧。
曾金寶在2014年9合1選舉中，首次獲選為新埤鄉鄉代，隨後即又被選為第20屆鄉代主席，不料去年底竟爆出罷免事件，9名鄉代以「代表會休會期間，對鄉公所送來的墊付款案，主席獨斷專行，侵害代表權責」為由，連署行文到縣府要罷免他。
今天上午10時許，鄉代會依地方制度法規定召開臨時會進行罷免案投票，曾金寶提早到場簽名後即離開，並未出現在投票現場，他私下表示，已預測到結果，所以連辦公室的東西都已經提早整理好搬走了，但這不是心虛，而是問心無愧不想再爭。
他說，他一切都是依法行事，代表們沒有正當理由罷免他，但他也不想再跟他們爭了，他們會必須承擔起這種不良風氣帶來後果，而他退下後仍是代表，依舊會繼續服務鄉民。
臨時會只召開15分鐘即結束，過程一切和平，出席的9名鄉代直說「現在代表會一切和氣」，並在現場推舉有多屆鄉代經驗的張時田當主席。目前代理主席由副主席潘榮宗兼任，預計18日召開臨時會選出新任鄉代主席。
(中時)
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