新片看板 夜行人生尬怪獸卡車
好萊塢男星班艾佛列克自導自演「夜行人生」，迎戰真人結合動畫特效「怪獸卡車」、挑戰國外禁忌傳說「別敲兩次門」及中國大陸導演馮小剛奪金馬導演之作「我不是潘金蓮」。
1.夜行人生（Live by Night）改編暢銷小說，好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）自導自演，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）擔任製片，描述1920年代犯罪猖獗，美國波士頓警局警監的兒子「喬考夫林」為金錢、名利淪為不法之徒，奪走黑幫老大情婦被追殺，他也踏上復仇之路。
2.怪獸卡車（Monster Trucks）是動畫導演克里斯威巨（Chris Wedge）執導，好萊塢新生代男星盧卡斯提爾（Lucas Till）主演，敘述高中生「崔普」想盡方法要離開出生的小鎮，利用報廢車輛零件想打造「怪獸卡車」，因油井鑽探意外，一隻地底生物鑽進「崔普」舊卡車，成為卡車引擎，展開冒險旅程。
3.別敲兩次門（Don’t Knock Twice）挑戰國外駭人禁忌傳說，敲一次門是喚醒邪惡，敲兩次門會召喚惡魔。描述心懷愧疚的母親將分離多年的女兒接回家，想修補母女感情，沒想到家中接二連三發生靈異事件，女兒的兒時玩伴們一一失蹤，一切似乎和她們小時候一場惡作劇有關。
4.我不是潘金蓮（I Am Not Madame Bovary）改編同名小說，中國大陸導演馮小剛執導，以圓鏡畫面為全片主要拍攝手法，衝擊視覺與觀影體驗，奪第53屆金馬獎最佳導演。女星范冰冰飾演農婦「李雪蓮」，為分房產假離婚成了真離婚，還被前夫指為潘金蓮曾對他不忠，「李雪蓮」踏上從地方到中央的10年告狀路。1060113
(中央社)
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