舒淇很會藏馮德倫 提感情就健忘
耗資新台幣3億多元拍攝的電影「健忘村」，全劇古裝也全都在台灣搭景、拍攝，去年拍攝時女主角舒淇還沒結婚，監製李烈、葉如芬說，那時都以為她沒男友，真的「很會藏」。
陳玉勳首次拍攝古裝賀歲片「健忘村」，全片都在台灣拍攝，從新竹新埔鎮的南園、苗栗卓蘭鎮大峽谷、南投鹿谷鄉小半天竹林、高雄蟠龍峽谷，台灣美景全都入鏡。
這次集結台灣、中國演員，包括有影后舒淇、許傑輝、顧寶明、楊祐寧、曾志偉、張孝全、大陸演員王千源等演出。
提到舒淇在片中有許多哭戲，陳玉勳大讚，「這次拍戲才見識到什麼是最佳女主角」，有時前一秒舒淇還在和李烈、葉如芬鬥嘴，下一秒入戲眼淚就掉下來。
陳玉勳也稱讚舒淇「沒架子」，「又喜歡和我們玩，很難得」，尤其她都會提前到劇組，十分敬業。
「健忘村」是在去年1月至4月拍攝，期間演員幾乎都待在台灣南部，那時舒淇還沒結婚，問到當時舒淇老公馮德倫有沒有探班？李烈、葉如芬立刻搖頭說「完全沒有」，李烈還說「那時舒淇不像是有男朋友，永遠都在工作狀態，都不好意思問她感情」。
直到去年9月3日，李烈、葉如芬也和大家一樣，都是滑臉書才看到舒淇結婚，葉如芬笑說「那時覺得好怪喔，突然看到她結婚」，還問李烈「他們不是分手嗎？」
拍攝期間遇到舒淇生日，劇組還幫她慶生，那時李烈還想「會不會碰到馮德倫」，但沒想到兩人低調交往，男主角始終沒露面，讓李烈不禁大呼「很會藏」，認為女明星也需要具備這項技能。
對照舒淇在婚後曝光，媒體問及感情事，她都一副「健忘」的模樣，果然是住進「健忘村」。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。