舒淇很會藏馮德倫 提感情就健忘

耗資新台幣3億多元拍攝的電影「健忘村」，全劇古裝也全都在台灣搭景、拍攝，去年拍攝時女主角舒淇還沒結婚，監製李烈、葉如芬說，那時都以為她沒男友，真的「很會藏」。

陳玉勳首次拍攝古裝賀歲片「健忘村」，全片都在台灣拍攝，從新竹新埔鎮的南園、苗栗卓蘭鎮大峽谷、南投鹿谷鄉小半天竹林、高雄蟠龍峽谷，台灣美景全都入鏡。

這次集結台灣、中國演員，包括有影后舒淇、許傑輝、顧寶明、楊祐寧、曾志偉、張孝全、大陸演員王千源等演出。

提到舒淇在片中有許多哭戲，陳玉勳大讚，「這次拍戲才見識到什麼是最佳女主角」，有時前一秒舒淇還在和李烈、葉如芬鬥嘴，下一秒入戲眼淚就掉下來。

陳玉勳也稱讚舒淇「沒架子」，「又喜歡和我們玩，很難得」，尤其她都會提前到劇組，十分敬業。

「健忘村」是在去年1月至4月拍攝，期間演員幾乎都待在台灣南部，那時舒淇還沒結婚，問到當時舒淇老公馮德倫有沒有探班？李烈、葉如芬立刻搖頭說「完全沒有」，李烈還說「那時舒淇不像是有男朋友，永遠都在工作狀態，都不好意思問她感情」。

直到去年9月3日，李烈、葉如芬也和大家一樣，都是滑臉書才看到舒淇結婚，葉如芬笑說「那時覺得好怪喔，突然看到她結婚」，還問李烈「他們不是分手嗎？」

拍攝期間遇到舒淇生日，劇組還幫她慶生，那時李烈還想「會不會碰到馮德倫」，但沒想到兩人低調交往，男主角始終沒露面，讓李烈不禁大呼「很會藏」，認為女明星也需要具備這項技能。

對照舒淇在婚後曝光，媒體問及感情事，她都一副「健忘」的模樣，果然是住進「健忘村」。1060113

(中央社)