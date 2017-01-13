海洋島嶼大自然教室 澎湖冬季來體驗

學校放寒假了，「澎湖冬季學校」大自然遊程卻要開學。21日起接連推出6堂大自然遊程，全程免費，歡迎報名參加體驗。中央社 106年1月13日

學校放寒假了，「澎湖冬季學校」大自然遊程卻要開學。21日起接連推出6堂大自然遊程，全程免費，歡迎報名參加體驗。

澎湖縣政府旅遊處配合寒假期間至農曆過年前，自21日起至2月12日止在澎湖憲兵隊開設有「世界獨唱的澎湖褒歌之旅」、「走跳澎湖人文故事島」、「創意行銷與世界級的澎湖」、「從乞龜看澎湖文化旅行的設計魅力」、「文創觀光與潮間帶美學」和「O2淨灘x改造」等6堂大自然遊程跑。

澎湖縣政府旅遊處長王馨珮表示，「澎湖冬季學校」20日開學，安排有大自然遊程6堂全然不同的深度知性文創遊程，將由洪敏聰、歐柳室、小花、一筆、鄭美珠、唐小三等多位專業人士帶領體驗這座豐富的海洋島嶼，極富人文風俗、地景風貌、歷史產業、在地美學、創新旅遊等奇妙之旅。

「澎湖冬季學校」寓教於樂的遊程與課程，不限年齡、不分國籍、都可免費報名參加，也歡迎澎湖遊子帶著小小遊子，寒假返鄉共遊，細細體驗一番，報名可洽澎湖縣政府旅遊處。1060113

(中央社)