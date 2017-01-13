連江縣政府示範住宅15日起受理登記

連江縣政府表示，於農曆年前開始受理示範住宅登記，由政府增加供給來平抑房價，讓年輕人擁有住宅「多一種選擇」，減輕購屋負擔。

縣府表示，面對小家庭人口漸多，馬祖房市供不應求，為實踐居住正義，真正落實到住者有其屋的目標，從選址到發包，經歷2年的規劃示範住宅。

連江縣示範住宅預計興建207戶，每坪均價新台幣12.8萬元，總價介於200到500萬元的住宅大樓，示範住宅以中小家庭為主。

示範住宅分為3種房型，分別為2房約20.60坪、3房約36.21坪、4房約44.23坪，由縣政府自己蓋自己賣，兼顧監造品質。

縣長劉增應表示，從上任以來致力推動示範住宅，首要是為了解決年輕人「無殼」的困境，要找一塊空地蓋這麼大規模的集合式住宅，在地形高低起伏的馬祖來說十分困難。

他表示，仁愛147地號的基地平坦、依山傍海，環境清幽，生活品質好，為了保障在地需求、防止炒作，特別訂定10年禁售條款，除繼承或依法強制信託外，不得出售、出典、贈與、交換或信託移轉予他人，確保縣民住屋需求。

「連江縣示範住宅」預計於1月15至3月20日受理申請登記，6月30日前完成審核，7月中旬發送審核結果，欲申請民眾可至縣府官網下載或向各鄉公所或產業發展處(原建設局)索取申請文件。有任何問題，可打電話0836-22975或至產發處洽詢。1060113

(中央社)