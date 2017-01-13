龜背殺機 094A潛艦大增陸二次打擊力
網傳的094A晉級戰略導彈核潛艦照片顯示，這款部署在海南島的中國最新潛艦有了重大改良。它除了體型較大外，隆起的龜背也更明顯。
據《科技新時代》（Popular Science）網報導，這龜背內可攜帶12枚多彈頭潛射彈道飛彈。
2016年11月首度被發現的094A與先前4艘094彈道飛彈核潛艦（SSBN）不同，它的指揮台頂部有前傾的流線造型，並加裝了類似093B型核潛艇的填角。除了填角外，094A與之前出現的093B型攻擊核潛艇一樣，圍殼的舷窗也取消了。而這將大大增加艇表的光滑程度，不但能加快航速，更能有效減少艇身噪音。
此外，094A在上艉鰭裝了可伸收的拖曳陣列聲納（towed array sonar，TAS），讓它更容易「傾聽」，以躲避可能的威脅。
094A有較大的彈艙，隱形功能能更強。更重要的是，它可能攜帶了射程號稱可達11,200公里的巨浪2甲潛射彈道飛彈。如果巨浪2甲的射程真的那麼遠，094A只要在有重兵戍守的三亞市榆林海軍基地，就能打擊全美。
而094A的全球打擊力，加上能在沿海神出鬼沒，都能大大提高中國的二次打擊能力，也就是萬一遭敵方首輪核攻擊後，還能存活，並以核回擊的能力。
而中國大幅改進潛艦二次打擊能力，正是廣泛戰略現代化計畫的一部分。
(中時電子報)
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