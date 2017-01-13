紅外掃描 海昏侯墓竹簡應為失傳1800年《齊論語》

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西漢時期《論語》分《齊論》《古論》和《魯論》三個版本，漢末魏晉時期《齊論語》失傳。圖為海昏候墓出土竹簡疑為失傳《齊論語》。（圖取自央視新聞官方微博）

海昏候劉賀考古現場。根據出土文物，有人主張，劉賀知書達禮，並非如史書所稱「荒淫迷惑」，劉賀被廢遭污名化因得罪重臣霍光。（圖取自新華社及網路）

西漢漢第九位皇帝、後貶為海昏侯的劉賀墓中出土大量文物及財寶。江西省文物考古研究所表示，經首輪紅外線掃瞄後，海昏侯墓出土的竹簡中應為失傳約1800年的《齊論語》。

大陸中央電視台微博「央視新聞」12日報導海昏侯墓考古可能有新發現。大陸文物專家將進一步解讀竹簡，以揭開其真正面目。

西漢時期論語分《齊論》、《古論》和《魯論》三個版本。至漢末魏晉時期《齊論語》失傳，失傳的《齊論語》距今約1800年。

劉賀（西元前92年─西元前59年），西漢第九位皇帝。為漢武帝孫，原為昌邑王，在漢昭帝駕崩後繼位，在位27日，被權臣霍光以行事乖戾為由廢黜，後改封為海昏侯。

江西南昌西漢海昏侯墓考古發掘專家組於去年3月2日確認墓主就是漢武帝之孫、第一代海昏侯、漢廢帝劉賀。大陸史界根據出土文物質疑史書稱其「荒淫迷惑」。

劉賀一生經歷王、帝、庶民、侯四種身份，在位僅27天，漢書記載他有1127件荒唐事，因「行昏亂，恐危社稷」被廢黜。而劉賀墓的出土文物卻顯示，墓主是個知書達理、愛好音律、情趣高雅的人。劉賀究竟因何被廢？劉賀墓的考古發掘還給世人留下了哪些疑團？出土文物能否為漢廢帝翻案？

劉賀4歲為王，18歲稱帝，在位27天後遭廢黜，其後以平民身份被幽禁在山東近10年，29歲又被封為海昏侯並移居豫章國(今江西南昌)，此後不到5年就在封地去世，終年33歲。

27天的帝王經歷，給劉賀在漢書中留下了「荒淫迷惑，失帝王禮誼，亂漢制度」的罪名。然而，劉賀墓出土文物所反映出來的劉賀卻與史書上的記載有所不同，劉賀墓迄今已出土1萬餘件(套)文物。劉賀真的「荒淫迷惑」嗎？

(中時電子報)