紅外掃描 海昏侯墓竹簡應為失傳1800年《齊論語》
西漢漢第九位皇帝、後貶為海昏侯的劉賀墓中出土大量文物及財寶。江西省文物考古研究所表示，經首輪紅外線掃瞄後，海昏侯墓出土的竹簡中應為失傳約1800年的《齊論語》。
大陸中央電視台微博「央視新聞」12日報導海昏侯墓考古可能有新發現。大陸文物專家將進一步解讀竹簡，以揭開其真正面目。
西漢時期論語分《齊論》、《古論》和《魯論》三個版本。至漢末魏晉時期《齊論語》失傳，失傳的《齊論語》距今約1800年。
劉賀（西元前92年─西元前59年），西漢第九位皇帝。為漢武帝孫，原為昌邑王，在漢昭帝駕崩後繼位，在位27日，被權臣霍光以行事乖戾為由廢黜，後改封為海昏侯。
江西南昌西漢海昏侯墓考古發掘專家組於去年3月2日確認墓主就是漢武帝之孫、第一代海昏侯、漢廢帝劉賀。大陸史界根據出土文物質疑史書稱其「荒淫迷惑」。
劉賀一生經歷王、帝、庶民、侯四種身份，在位僅27天，漢書記載他有1127件荒唐事，因「行昏亂，恐危社稷」被廢黜。而劉賀墓的出土文物卻顯示，墓主是個知書達理、愛好音律、情趣高雅的人。劉賀究竟因何被廢？劉賀墓的考古發掘還給世人留下了哪些疑團？出土文物能否為漢廢帝翻案？
劉賀4歲為王，18歲稱帝，在位27天後遭廢黜，其後以平民身份被幽禁在山東近10年，29歲又被封為海昏侯並移居豫章國(今江西南昌)，此後不到5年就在封地去世，終年33歲。
27天的帝王經歷，給劉賀在漢書中留下了「荒淫迷惑，失帝王禮誼，亂漢制度」的罪名。然而，劉賀墓出土文物所反映出來的劉賀卻與史書上的記載有所不同，劉賀墓迄今已出土1萬餘件(套)文物。劉賀真的「荒淫迷惑」嗎？
(中時電子報)
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