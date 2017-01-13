主婦沉迷簽賭 夫氣炸報警抄簽注站

40歲洪姓主婦沉迷地下六合彩及大樂透，不僅放著讀小三的女兒不管，連飯也不煮，四處在外問明牌，丈夫氣炸報警，高巿警刑大因此抄獲55歲蘇姓男子與56歲楊姓妻子經營六合彩簽賭站，兩人利用暗巷透天厝，白天租人賣菜，晚上供人下注，還以網路、Line等方式讓賭客賭博，甚至雇用多人以時薪200元打工，替兩人收受簽注牌支等，估計半年賭金高達數千萬元。

(中時)