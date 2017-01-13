東港討海人遵習俗　漁船拜尾牙好壯觀

今天是農曆12月16日，東港討海人遵循傳統在漁船甲板上「拜尾牙」，祭祀船上神祇與海上好兄弟。(謝佳潾攝)

今天是農曆12月16日，東港討海人遵循傳統在漁船甲板上「拜尾牙」，祭祀船上神祇與海上好兄弟。(謝佳潾攝)

年關將近，全台各公司行號陸續舉辦尾牙歡慶歲末，而長年在外打拼的漁船也不例外，東港漁船今天依照習俗把船停泊岸邊「拜尾牙」，數以百計的漁船一同酬謝神明庇護的畫面相當壯觀，會後船長也請漁工到餐廳聚餐，犒賞他們一年的辛勞。

文史工作者陳進成說，每年農曆12月16日，是東港討海人及漁船的尾牙日，也是重要生意的祀期，不同於陸地的祭拜，船家會利用尾牙休息時，在漁船甲板上祭祀船上神祇與海上好兄弟，祭祀的祭品有五牲，而水果、清酒、發粿、紅龜粿是祭神用，一般擺得較靠近船艙。

他指出，祭品前方要放置淨香爐，以備迎接神駕的降臨，而祭拜好兄弟的物品，則是12菜碗及酒類飲料、九金、銀紙、更衣等紙錢，至於菜餚則隨船家喜好，大多以海鮮居多，但發粿一定不可少，因為發粿蒸得越發有財旺家望的意思，不過現多改為蛋糕祭拜，不過也不失原意。

「吃水果要拜樹果！」1名陳姓船長說，長年在海上作業十分辛苦，除了靠天吃飯就是靠漁工的協助，才能有穩定的漁獲量，因此當然要遵循習俗拜尾牙，在這天好好的酬神謝漁工。

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(中時)