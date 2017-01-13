消失1800多年的《齊論語》是什麼？
江西海昏侯墓出土有《論語》簡，有《知道》篇，則其多半是消失1800年的《齊論語》中國孔子基金會解讀《齊論語》到底是什麼？
現在世人看到的《論語》是張侯之後用魯論語和古論語形成的版本，但是《齊論語》到漢魏的時候就失傳了。
《齊論語》和《魯論語》、《古論語》最大的區別就是多了兩篇，一篇叫《知道篇》，一篇叫《問王篇》。海昏侯墓裏麵就發現了《知道篇》。如果真正釋讀出來這就是失傳1800齊論語，那在整個中國學術界、可能在世界學術界都是一個非常重大發現。
據「壹讀網」報導，文獻可見的《論語》傳授始自西漢。《漢書•藝文志》曰：「《論語》者，孔子應答弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也。當時弟子各有所記。夫子既卒，門人相與輯而論纂，故謂之《論語》。」當時有《齊論語》、《魯論語》、《古論語》三種傳本，均見於《漢書•藝文志》的記載。
終兩漢之世，三種傳本的《論語》都有流傳，其情況何晏《論語集解序》所言最為詳細，也比較可靠。他引用劉向的說法，稱《魯論語》二十篇，《齊論語》二十二篇，「其二十篇中，章句頗多於《魯論》」，「《齊論》有《問王》、《知道》，多於《魯論》二篇」，《問王》篇實際即《問玉》篇也。
漢景帝末年，又在孔子老宅發現了《古論語》，有二十一篇，編次與《魯》、《齊》不同，分《堯曰》下章「子張問」以為一篇，故有兩《子張》篇。
今天所讀乃是漢成帝的老師張禹以《魯論語》為基礎整理的《張侯論》，實際上是一個西漢晚期的本子。《齊論》在何晏《論語集解》之後，就亡佚了，這一情況《隋書•經籍志》有記載。
據傳世文獻，《齊論語》有如下幾個重要特徵─
１、較之《魯論語》，《齊論語》多《問王》、《知道》二篇。
２、《齊論語》二十篇中，章句頗多於《魯論語》。
３、《齊論語》篇章次第與《魯論語》不同。
(中時電子報)
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