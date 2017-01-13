小威廉絲紀錄之旅 首輪就有硬仗
距離女網生涯大滿貫紀錄保持人、瑪格莉特柯特（Margaret Court）的23冠只剩1步之遙的小威廉絲（Serena Williams），在今年首項大滿貫賽澳網就有硬仗，將於首輪遭遇前世界排名第7的瑞士好手班西琪（Bencic）。
班西琪因為去年受傷，世界排名跌到目前的48名。但在受傷之前，她和小威兩度交手，各拿1勝，包括上次碰頭為前年的加拿大大師賽，也是由這位19歲小將勝出。
班西琪傷癒復出的水準仍待觀察，但她才在伯斯的霍普曼盃拿下紮實2勝。而對35歲的小威來說，四大賽的首輪往往還在調整，變數很大。
「女網採3盤2勝，比賽較短，第1輪就要調整到定位的壓力比較大，對小威這樣的偉大球員，前幾輪往往才是考驗，」曾經指導費德勒、山普拉斯，現為網球分析師的安納柯內說：「班西琪過去1年為傷所困，但她知道如何面對大咖，也知道如何應付大場面。這個首輪對戰組合將會非常有趣。」
(中時電子報)
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