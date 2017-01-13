美男被惹毛 推5獨輪車裝30萬枚硬幣繳稅

美國維州一名商人槓上監理站，他一氣之下出狠招，將30萬枚閃亮亮硬幣倒進5輛工地獨輪推車內，推進監理站繳交3000美元（約台幣9萬5000元）稅款，監理站人員花了至少7小時才點算完畢。

英國廣播公司（BBC）報導，來自維吉尼亞州的史塔福（Nick Stafford）為詢問繳稅事務，向監理站（DMV）問了相關人員的聯絡電話，監理站不給讓他大為不滿，還因此告上法院。

史塔福送來的硬幣太多，使監理站的自動點算機無法負荷。監理站人員花了至少7小時，直到隔天凌晨才點算完畢。

史塔福說，他之所以發出抗議，是因為希望政府單位對民眾詢問能更積極應對。

他說：「不管你一年繳300美元或像我一樣30萬美元所得稅，都不是重點，因為自由民主的骨幹是政府必須透明運作，就這麼簡單。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060113

(中央社)