打著張錫銘姪子名號 張男橫行新營遭逮

台南市刑大13日凌晨出動大批警力，逮獲以張男為首的犯罪集團。（萬于甄翻攝）

警方在張男等人住處起出空氣槍2把、球棒鐵棍11枝、短刀1把及毒品K他命。（萬于甄翻攝）

台南市刑大13日凌晨破獲以「小凱」為首的犯罪集團，據悉小凱仗勢其為槍擊要犯張錫銘姪子，橫行台南新營一代，且為爭取地盤逞兇鬥狠，還吸收未成年及中輟生，自組幫派糾眾滋事，警方歷經3個月追查，出動大批警力攻堅逮捕10人送辦。

市刑大偵七隊指出，20歲的張男綽號小凱，年紀輕輕，已有多項前科，其有個很硬的「後山」，槍擊要犯張錫銘的姪子，也讓他打著這個名號，橫行台南新營一代，更在白河成立堂口 ，吸收鄰近未成年學生、中輟生等。

據警方調查，張男去年開始為搶地盤，糾眾鬧事，多次把人押到窮鄉僻壤的場所毆打，也曾 和新營地區的廟宇轎班互嗆，率人闖進轎班砸損及打人，日前新營茶飲糾紛演變成槍擊案，也是該犯罪集團成員所為。

市刑大歷經3個月的追查，報請台南地檢署檢察官洪欣昇指揮偵辦，動員56名警力前往新營、學甲、白河、新化等地，兵分12路，在霹靂小組攻堅下，逮捕張男、簡姓共犯等6人及4名未成年男子，起出空氣槍2把、球棒鐵棍11枝、短刀1把及毒品K他命。

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(中時)