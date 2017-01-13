棒球繪本熱賣 中華職棒加碼預購

我要評比

中華職棒聯盟為了推廣棒球，5日推出首部棒球繪本「會是支全壘打嗎？」，預售100本已經賣完，今天宣布加碼第二波預購。

職棒聯盟表示，首波預購100本在4天內已經賣完，第二波預購同樣是每本售價新台幣159元、限量100本，透過職棒商城網站預購。

繪本插圖由插畫家「咚東」執筆，去年從實踐大學媒體傳達設計系畢業，擅長兒童插畫，喜歡觀察身邊人事物，在作品中融入細膩情感，畫風充滿童趣與豐富色彩。

繪本故事以小學為背景，敘述一名小學生內心喜愛棒球卻受到挫折，學校體育課寧可滑手機；某天在路上遇見遊戲主角「球仔」，從棒球比賽中獲得勇氣的故事。

聯盟表示，繪本38頁全彩，還有8頁棒球知識，藉由淺顯易懂的圖文引起小朋友對棒球的興趣，讓棒球更加深入生活。

「會是支全壘打嗎？」由中華職棒與城邦集團布克文化合作，定價280元，23日起在職棒商城販售，各大實體、網路書店將在農曆春節前上架。1060113

(中央社)