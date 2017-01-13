中共遼寧艦編隊 返抵青島航艦軍港
隸屬中共海軍的中國海軍網下午報導，中共遼寧艦完成跨海區跨年度訓練和試驗任務後，13日下午返回青島航空母艦軍港。
報導指出，自2016年12月20日起航以來，由遼寧艦和數艘驅護艦，及多架殲-15艦載戰鬥機和多型艦載直升機組成的航艦編隊，長時間連續航行並交替轉換海區訓練。編隊航跡跨越渤海、黃海、東海和南海等海區，航經宮古海峽、巴士海峽、台灣海峽等海峽水道。
報導提到，遼寧艦編隊於任務期間組織殲-15艦載戰鬥機在不同海區、氣象條件下進行艦基起降、空戰戰術、夥伴加受油等科目訓練，各屬艦圍繞編隊偵察預警體系構建、對空對潛防禦作戰、編隊航行與補給等科目同步開展訓練。
中共遼寧號航空母艦編隊2016年12月24日赴西太平洋海域展開遠海訓練，接著沿台灣東部外海南下，通過巴士海峽進入南海繼續訓練。
遼寧號10日晚間開始北返駐地，11日上午7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行；中午12時通過廣東汕頭外海，繼續沿中國大陸沿海向北航行；晚間7時繼續沿中國大陸沿海向北航行，通過福建湄州島外海；並於12日上午6時30分脫離台灣海峽北返歸建。1060113
(中央社)
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