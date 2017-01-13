告別白宮 小布希女兒給歐巴馬千金建議
美國歐巴馬總統即將卸任，揮別白宮，千金瑪麗亞（Maria Obama）和莎夏（Sasha Obama）也將加入前第一子女的行列，小布希雙胞胎女兒以過來人身分，提供兩人建議。
美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，芭芭拉．布希和珍娜．布希．海格在「時代雜誌」（Time）刊載的公開信中寫道：「我們看著你們倆，從小女生從容不迫長成亭亭玉立的少女。」兩人憶起2008年在總統官邸為歐巴馬千金介紹環境。
布希姊妹寫道：「如今你們即將加入另一個稀有俱樂部，前第一子女俱樂部，一個不是你們自願要的頭銜，也無指南可循。」「不過，你們有大好前程等著，你們將寫下自己生命的故事，擺脫名人父母的陰影，而過去8年的經驗也會一路伴隨你們。」
布希姊妹也坦承，在白宮成長的經驗不總是令人愉悅的，尤其是嚴密的維安，以及來自政治對手的批評。
布希女兒鼓勵瑪麗亞和莎夏：「你們經歷過住在白宮難以置信的壓力...也聽過和你們父母未曾謀面的人，對他們的嚴厲批評。在親愛的父母淪為新聞頭條，你們一旁力挺。以妳們為優先的父母，不但為妳們介紹這個世界，同時也帶給妳們這個世界。一如往常，隨著你們展開新生活，他們為妳們加油鼓勵。我們也是。」
事實上，這不是小布希總統的雙胞胎女兒首次以過來人身分，提供歐巴馬千金建議。兩人2009年也曾寫給瑪麗亞和莎夏公開信，刊載於「華爾街日報」（WSJ）。1060113
(中央社)
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