特意展現親密友誼 安倍訪杜特蒂臥房
菲律賓總統杜特蒂今（13）日上午在納卯市家中接待日本首相安倍晉三，兩人邊共進早餐邊會談，安倍還參觀了杜特蒂的臥房，特意表現出親密的友誼與互信關係。
日本外務省指出，這是首次有外國現任領袖造訪納卯市杜特蒂的自宅。日媒報導，這是日本方面希望營造私人信賴關係，而提出前往杜特蒂的家鄉的要求，安倍夫人昭惠也一起共進早餐。
安倍與杜特蒂12日在馬尼拉會談時，安倍允諾今後5年內，將提供菲律賓包括ODA和民間投資在內，約1兆日圓（約新台幣2800億元）規模的經濟支援。
兩人13日在早餐時繼續會談，會談中言及與美國同盟關係的重要性，杜特蒂也考慮繼續與美國合作，他還表示有意基於國際法和平解決南海問題。
納卯市是杜特蒂擔任約22年市長的地方，設有日本領事事務所。中國國家主席習近平和杜特蒂去年10月在高峰會談後的聯合聲明中也記載，將在納卯市開設總領事館。
除會談之外，安倍還參加了隨行企業相關人士與當地經濟界的商務會議，並出席瀕臨絕種的菲律賓國鳥「菲律賓鷹」的命名儀式，安倍為受傷被保護的野生䧳鷹取名為「Sakura」（櫻）。
(中時)
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