小胖弟書法超勵志：「受熱會膨脹 我不是胖」 網友跪了！

小胖弟自寫書法正面樂觀，網友看了好療癒。（翻攝自臉書「爆料公社」）

小胖弟書法超有梗：「我不是胖。我只是有點熱，老師說受熱會膨脹」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

身材圓滾滾又怎樣！網路瘋傳一組照片，一個肉肉小男孩拿著毛筆寫的字卡，上頭寫著「放心，任何事情慢慢都會變好的，像我一開始只是胖，後來就變好胖。」滿滿的正能量，讓網友看了超療癒又勵志。

肉肉小男孩臉上掛著天真無邪的笑容，訴說自己的「胖胖人生」，可愛又搞笑，「我不是胖。我只是有點熱，老師說受熱會膨脹，你懂嗎！」「因為我有雙下巴，所以碰到任何困難都不會低頭。」「我這個人，愛過哭過瘋狂過，是有個遺憾，就是沒瘦過。」

小胖弟作品也被分享到「爆料公社」，吸引萬人按讚。網友留言說：「好正向，看完心情好好。」「看完之後覺得人生不過如此，沒有什麼困難的。」「真可愛哈哈哈哈」。

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(中時電子報)