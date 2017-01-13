逾8成菲人 認可杜特蒂反罪措施
即使人權組織不斷傳出抨擊聲浪，但菲律賓一份民調顯示，大多數的菲律賓人仍然認可總統杜特蒂打擊犯罪的措施。
民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia survey）今天公布的調查顯示，有84%的民眾「認可」現任政府的反罪措施，較3個月前的89%下滑了5個百分點。
只有4%的民眾「不認可」政府的反罪措施，還有12%表示「無法決定」。
杜特蒂的反罪政策聚焦於掃毒，從去年7月1日至今年1月10日，警方擊斃2219名涉毒嫌犯，逮捕4萬4498人，在警方挨家挨戶敲門勸導之下，還有100多萬名吸毒者及毒販自首。
數以千計的掃毒殺戮也引起西方國家及人權組織抨擊。
此外，杜特蒂也不時放話表示將殺掉包庇毒梟或本身也在販毒的地方官員及警察。
這份調查是於12月6日至11日所作，受訪樣本1200名成年菲律賓人，誤差值正負3%，信心水準為95%。
70%以上的受訪民眾也認同杜特蒂政府在大多數事務上的表現，包括災難回應、保護海外菲勞、肅貪、促進國家和平等，即使是在「捍衛國土完整」項目，也有高達65%的菲人感到滿意。
杜特蒂政府表現最差的是控制通貨膨脹以及扶貧等2個項目，分別只得到44%與51%的菲人認可。1060113
(中央社)
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