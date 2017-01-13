游錫(方方土)參加川普就職 總統交付6個字

前行政院長游錫(方方土)將代表總統蔡英文率團向美國總統當選人川普祝賀，游錫(方方土)今天說，自備百份「台灣」字樣郵票。總統也交付任務為「祝賀、感謝、交流」6個字。

總統府公布，美國總統當選人川普就職典禮，由行政院前院長游錫(方方土)擔任台灣祝賀團團長，團員包括朝野立委共11人，預計在1月16日啟程，1月23日返抵國門，團員包括朝野立委林昶佐、陳怡潔、林為洲、呂玉玲、柯志恩、陳亭妃，台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠。

游錫(方方土)下午受訪表示，除了外交部準備的伴手禮外，他自備「面值」不高，但誠意多、意義大，以「中華民國郵票REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」為名的「雞年」郵票首日封，貼上以「中華民國郵票REPUBLIC OF CHINA」、「台灣TAIWAN」為名的郵票各一張。

游錫(方方土)說，這三張郵票可看出台灣「國家正常化」的路途蠻辛苦，代表三個時期不同名稱，郵票是國家的名片，是主權國家的象徵，希望美國朋友、台灣僑胞們看到郵票後，共同關心台灣的未來及深化台美關係進一步的發展。

他表示，蔡總統出訪中南美洲前曾約見他，交代此行任務就是「祝賀、感謝、交流」6字，用愉快的心情向川普總統閣下道賀；向美國感謝包括2017國防授權法案、六項保證、台美關係不斷向前推動，許多美國卸任官員與智庫學者都說，台美關係正處於歷史上最佳狀態，向美方表達台灣誠摯謝意。

是否與總統當選川普團隊幕僚會面？游錫(方方土)說，與行政官員見面，依照往例沒辦法曝光，應該會拜訪智庫、國會山莊、出席僑宴。他也說，1997年擔任宜蘭縣長，曾參加民進黨籌組的美國總統柯林頓祝賀團訪美，當時是國內在野黨，這次是代表政府，兩者性質不同，「只是20年前我應該比較年輕，頭髮比較多」。

他表示，一般慣例就是國會議長率團赴美祝賀，這次由他率團訪美，主因立法院長蘇嘉全要主持臨時會無法分身，出訪蠻累，華盛頓已經下雪，溫度都在攝氏零度上下。1060113

(中央社)