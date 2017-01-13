陸央行：第三方支付備付金 集中存管
中國人民銀行（大陸央行）今天宣布，第三方支付機構在交易過程中產生的客戶備付金，今後將統一交存至指定帳戶，由大陸央行監管，支付機構不得挪用、占用客戶備付金。
中國大陸中央電視財經台報導，據大陸央行統計，截至2016年第3季，267家支付機構惜售客戶備付金合計超過人民幣4600億元（約新台幣2.1兆元）。
大陸在網上購買商品或服務時，當收到貨及回覆確認前，支付的貨款一直會存放在支付機構的帳戶上，這筆錢就是「客戶備付金」。
因為第三方支付的特殊性，在整個交易過程中會產生時間差，而這小小的時間差會形成巨大的資金沉澱。這部分資金在銀行帳戶產生的利息收入，可占到支付機構總收入的11%。
按照大陸央行要求，最終支付機構應將全部客戶備付金交存至集中存管帳戶。但目前設置緩衝期，首次交存的平均比例為20%左右。各支付機構首次交存的具體比例根據業務類型和分類評級結果綜合確定，交存金額根據上一季客戶備付金日均餘額計算。
但銀行不向非銀行支付機構備付金帳戶計付利息。
中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受央視財經採訪時表示：絕大多數消費者和支付機構簽協議時，利息都是明確給支付機構。這部分錢本來就沒有給金融消費者。所以大陸央行決定不付息給支付機構，主要是要引導支付機構回歸到小額快捷、支持小微這個主業。
董希淼認為，大陸央行希望第三方支付機構做好支付的主業，不是靠吃備付金這個利差來賺錢，甚至通過挪用備付金進行投資理財。1060113
(中央社)
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