飛鳥涼涉毒 曾求情「母親時日不多」

飛鳥涼上月涉毒被釋放。（圖／達志影像）

飛鳥涼發文透露上月涉毒曾向警方求情母親時日不多。（圖／翻攝自飛鳥涼部落格）

日本長青團體「恰克與飛鳥」成員飛鳥涼（ASKA）去年12月涉毒，卻被警方以「罪證不足」釋放，發展令人驚訝。今(13日)上午他在網誌發文，透露母親逝世，也吐露去年被逮，他曾求情「母親時日不多」，但這句話並非他被釋放主因，而是真的找不出物證。

58歲的飛鳥涼曾2度涉毒，2014年他被判緩刑後，去年11月又因尿液呈陽性反應被捕，沒想到一個月拘留期滿後，東京地方檢察廳最後以罪證不足，警方到他下榻的飯店、住家搜索，都沒找到物證，便不予以起訴。

飛鳥涼今在網誌發布一篇主題為「天空」的文章，透露母親過世今出殯，也還原去年被捕時，他對警方說：「母親所剩時日不多，如果被起訴，我最少就會被扣留3個月，懇求警方別無情，讓我無法見到母親最後一面」，如今看來他沒說謊，更強調獲不起訴絕非因為幾句求情，而是真的罪證不足，送別母親後，飛鳥涼表示會儘快開始工作，不再麻煩身旁的大家。

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(中時電子報)