亞馬遜承諾在美創造10萬個就業機會

亞馬遜（Amazon）周四宣布未來18個月內將在美國創造10萬個全職工作機會，成為美國總統當選人川普（Donald Trump）號召科技大廠支持美國製造以來，承諾開放職缺規模最大的企業。

亞馬遜周四於聲明中表示：「這些新的工作機會將遍及全美各地，且職缺類別涵蓋各種經驗、教育背景及技術，從工程人員、軟體設計師到提供在職訓練的基層職務都有。」

(工商)