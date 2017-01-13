印度香料航空砸7千億 買205架波音客機

我要評比

印度廉價航空香料航空（SpiceJet）今天說，將採購多達205架波音（Boeing）飛機，總金額220億美元（約新台幣7000億元），設法抓緊這塊全世界成長最快速的民航市場。

法新社報導，香料航空表示，這是印度航空業者對波音所下金額最龐大的訂單，該公司將得以拓展國內外航線。

香料航空董事長辛赫（Ajay Singh）指出，這筆交易包括100架波音MAX家族的737噴射機，這種機型可節省油料費用多達1/5。

這項採購案代表香料航空營運大幅好轉；2014年，供應商以欠款為由拒絕供給燃料，班機一度全部取消。

香料航空目前在印度市場的占有率為13%，排在對手靛藍航空公司（Indigo）、捷特航空公司（Jet Airways）和印度航空公司（Air India）之後。1060113

(中央社)