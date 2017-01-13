政院：新南向有效推動貿易與人才交流
行政院今天表示，去年12月份對新南向目標國出口金額達53.7億美元，對東協10國出口已復甦，另相關國家來台留學人數增加，顯示新南向推動貿易與人才培育有初步成果。
行政院經貿談判辦公室晚間發布新聞稿，民國105年12月份台灣對新南向目標國出口金額達53.7億美元，較前年104年12月份成長20.1%，其中對東協10國出口成長22.9%，出口金額約47.2億美元，顯示對新南向國家，特別是東協的出口已見復甦。
另在新南向推動人才交流方面，依據教育部統計資料，105學年度新南向國家在台灣學生總數為2萬9145人，較104學年的2萬8550人，成長2.1%；其中東協國家學生人數為2萬7264人，年成長約1.9%，另南亞留學生達1443人，年成長12.4%，值得持續注意。
經貿談判辦公室指出，今年相關單位將投入更多資源，除擴大辦理各項貿易推展措施，也將擴大獎學金名額，充分行銷台灣高等及技職教育專長，並以在東協主要城市舉辦的台灣形象展為基礎，在經貿、人才及農業等方面展現台灣特色，相信新南向政策效果將更為顯現。1060113
(中央社)
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