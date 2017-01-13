乘客因公車車禍慘摔 兩肇事駕駛遭判賠

謝姓女子在2015年2月25日上午10時15分左右，行車行經三重正義北路時，發現正義北路108號附近路旁有停車格，竟不顧路旁公車停等載客後即將起步，強切到外側車道準備佔停車位。

三重客運黃姓司機起步加油，因閃避不及迎面撞上急切到外側車道的謝女汽車，搭乘公車的王姓男子也因兩車相撞而摔傷，王男住院治療接受脊椎灌漿手術，並向法院起訴求償145萬9271元，新北地院審結判決黃姓司機、三重客運及謝女應賠20萬3232元。

(中時)